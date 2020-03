Em quarentena, jogador fica bêbado e passeia em carrinho de golfe

Saída para o Brasil é a renúncia de Bolsonaro

O jogador Tim Payne furou a quarentena contra o coronavírus, na Austrália, na última terça-feira (24). O atleta ficou embriagado e decidiu sair pelas ruas de Sydney em um carrinho de golfe, o detalhe ainda mais surreal é que ele conseguiu levar o goleiro de seu time, Oliver Sail. Ambos foram detidos e serão investigados pela justiça.

Os dois jogadores atuam no Wellington Phoenix, clube da Nova Zelândia, mas que atua no campeonato australiano.

Após o ocorrido, Tim Payne pediu desculpas e disse que se sentiu envergonhado com sua atitude. “Eu só quero dizer que sinto muitíssima vergonha do que fiz. Eu decepcionei tantas pessoas, incluindo meu parceiro, minha família, o clube como um todo e indivíduos como Uffie (treinador), que me deu uma chance nesta temporada”, comentou o jogador de 26 anos à Radio Sport da Nova Zelândia.

O time do Phoenix estava isolado em Sydney e relatou que as instalações onde estavam em quarentena sofreu alguns danos com o incidente com Tim Payne.