Tamanho do pênis aumenta com o calor? Descubra!

O termo ‘pênis de verão?’ foi criado em 201 por Tracy Moore’, da MEL Magazine. Mas será mesmo que o órgão genital pode sofrer mudanças devido as altas temperaturas?

De acordo com a coluna ‘Pipocando’, do site Metrópoles, Morre conversou com o urologista Jamin Brahmbhatt, de Orlando, nos Estados Unidos, e tirou conclusões sobre o fenômeno. Apesar de confirmar que o verão pode mudar a aparência do órgão genital masculino, o especialista negou que o pênis cresça em meio às altas temperaturas.

“Verão ou inverno, o tamanho do seu pênis deve permanecer o mesmo”, garantiu. “Quando está frio lá fora, seu corpo tenta manter o calor interno e, portanto, as coisas podem parecer mais contraídas. Os vasos sanguíneos perto da pele se contraem para manter o calor interno. No entanto, esse tipo de regulação do calor corporal não deve afetar o tamanho total do seu pênis”.

Ainda segundo a publicação, Brahmbhatt alertou para o fato de que, quando há calor, o corpo absorve mais água, “que em combinação com a transpiração faz parecer que seu corpo ou pele está inchada”. Portanto, a aparência de um pênis maior.

“Mas seu pênis não está realmente crescendo, a única coisa que muda no calor é a aparência dele”, frisou o urologista.