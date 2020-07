Valor do gás terá aumento a partir desta quinta-feira

Saiba porque o governador do Amazonas perdeu na Comissão do Impeachment

A Petrobras anunciou que a partir desta quinta-feira (23) elevará em 5% o preço médio do GLP, também conhecido como gás de cozinha. Nas distribuidoras esse aumento será equivalente a R$ 26,55 por botijão de 13 kg

Segundo a Reuters, apesar do aumento, a Petrobras afirma que o produto ainda registra queda de 4,5%, ou R$ 1,26 por botijão de 13 kg no acumulado de 2020.

"As distribuidoras são as responsáveis pelo envase em diferentes tipos de botijão e, junto com as revendas, são responsáveis pelos preços ao consumidor final", disse a Petrobras.