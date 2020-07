Petrobras vai aumentar 3% o preço da gasolina na quinta

Fugir de Cila para cair em CARíbdis

A Petrobras anunciou reajuste médio de 6% para o diesel vendido em suas refinarias a partir de quinta-feira (2), enquanto a gasolina terá elevação de 3%, informou a companhia nesta quarta-feira (1º) por meio da assessoria de imprensa.

Segundo um site de notícias do Globo, o movimento é a terceira alta consecutiva no preço do diesel, combustível mais utilizado no Brasil, depois de reajustes de 7% no final de maio e de 8% em meados de junho.

Para a gasolina, é o sétimo aumento seguido, em tendência vista desde o início de maio.

Os preços dos combustíveis nos postos voltaram a subir na semana passada, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O valor médio do litro da gasolina ao consumidor subiu 0,9%, a R$ 4,022, para o maior patamar desde 18 de abril. O preço do litro do diesel avançou 0,95% nesta semana, para R$ 3,077.

Já o litro do etanol teve alta de 1,04%, para R$ 2,709 o litro.