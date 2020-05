Pesquisas revelam que quarentena contribui para o aumento de peso; saiba mais

Caso Kimberly : amor bandido no caminho de um sonho

Um estudo realizado pelo pelo Instituto IFOP de Darwin Nutrition, na França, por professores do Curso Superior de Nutrição e Herbodietética de Deusto Salud, na Espanha revelou que os espanhóis e franceses já engordaram uma média de três quilos durante o distanciamento social devido a pandemia do novo coronavírus.

"Comer fora de hora, um estilo de vida sedentário e atividade física reduzida são a combinação perfeita para engordar", afirma a pesquisa.

Segundo o site UOL baseaado nos estudos do Instituto IFOP, destacou que na França, 56% dos homens e 58% das mulheres entrevistas ganharam em média 2,7 quilos e 2,3 quilos, respectivamente. Além disso, 42% dos entrevistados confessaram que as brigas aumentaram em casa com o cônjuge sobre a distribuição de tarefas domésticas. E 41% desses casais também discutiram mais do que o habitual na hora de escolher sobre as refeições.

Homens com idades entre 30 e 39 anos são os que têm menos cuidado com a dieta. Enquanto que as mulheres entre 20 e 29 anos estão convencidas de que podem não chegar a ganhar peso.

Ainda de acordo com a publicação, a pesquisa também revelou que os desempregados com baixa escolaridade e poucos recursos são os que mais ganharam peso durante o isolamento.