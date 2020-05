MEC prorroga por mais 30 dias volta das aulas presenciais no ensino superior

Interior do Amazonas quer atenção para os que ainda não morreram

A incidência de caos do novo coronavírus motiva mais um adiamento. Desta vez, se refere ao Ministério da Educação, que prorrogou por mais 30 dias o prazo para a volta das aulas presenciais nas instituições de ensino superior.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (13) e passa a valer a partir de sexta-feira (15).

A suspensão das aulas presenciais e autorização da substituição por aulas em meios digitais foram decretadas no dia 17 de março, inicialmente por apenas 30 dias, considerando as orientações do Ministério da Saúde para prevenir a transmissão da Covid-19.