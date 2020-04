Ministro de Bolsonaro troca nome de doença e vira piada na web: ‘Covid-21’

O que o governador Wilson Lima não pode controlar

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, virou um dos assuntos mais comentados da internet nesse fim de semana. O motivo foi um post que o general teria feito no Twitter, no qual escreveu o nome da doença causada pelo novo coronavírus como “Covid-21”.

A gafe surgiu em meio a uma crítica feita por Heleno ao governador do Maranhão Flávio Dino, em defesa de Bolsonaro. O líder nordestino teria causado de presidente de não se importar com a morte de 300 pessoas no país ao ser contra as medidas de isolamento social.

"Sexta-feira, 03 Abr, Flávio Dino, Gov(?) do Maranhão, creditou ao Presidente Bolsonaro os 300 óbitos do Covid 21. Sempre acreditei, pelo passado histórico, que comunistas são seres alienados, sonsos, insensíveis e insensatos. Atitudes como essa confirmam esse perfil", digitou Heleno no Twitter.

Em alguns minutos começaram a chover piadas de internautas perguntando se o governo já teria descoberto um novo vírus que abalaria o mundo em 2021. Assim que percebeu o erro, Heleno corrigiu, mas a mensagem já tinha viralizado.