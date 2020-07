Mulher de Will Smith confirma romance com amigo do ator

CPI rastreia R$ 250 milhões destinados ao combate a Covid 19 no Amazonas

Will Smith e a esposa Jada Pinkett falaram pela primeira vez sobre os rumores de traição após o amigo do ator, o cantor August Alsina, afirmar que teve um relacionamento com a atriz com o consentimento do ator.

Casados há 25 anos, Jada e Will admitiram que se separaram há quatro anos e nesse período, a atriz acabou se envolvendo com August.

“Eu cansei de você... Cansei mesmo. Mas isso faz parte do casamento”, disse Will sobre o tempo que deu na relação com Jada.

Já a atriz negou que Will tenha dado permissão para o romance com August. “Uma coisa que eu quero explicar, que estavam meio que rodando a imprensa, sobre você dar permissão. Isso é... Sabe, a única pessoa que poderia dar permissão nessa circunstância sou eu. O que o August provavelmente estava tentando falar... Eu consigo ver como ele enxergaria como permissão, porque nós estávamos separados amigavelmente, e acho que ele também queria explicitar que ele não é um destruidor de lares”, disse.

O ator ainda disse que o que a mulher teve com o cantor não foi um caso e sim um relacionamento no período em que estiveram separados. Está é a primeira vez que o casal confirma os rumores de separação.

A atriz contou ainda que a separação de Will foi necessária na época e que agora estão bem. “Sou grata pela jornada que nós dois tivemos juntos, porque sinto que muitos casais passam por esses períodos e precisam se separar, e acham que acabou. Sabe, uma coisa que eu vou dizer sobre nós dois é que nunca tivemos segredos”, disse.

Will acrescentou: “Eu te falei no primeiro ano de casamento, eu consigo te amar em qualquer situação”, disse.