Rafinha Bastos volta a se pronunciar sobre denúncia de pedofilia contra PC Siqueira

Informação incorreta ou apressada do consórcio Globo, Folha, Extra?

O humorista Rafinha Bastos voltou a se pronunciar neste domingo (14) sobre a polêmica envolvendo o youtuber PC Siqueira, seu amigo e parceiro no canal 'Ilha dos Barbados', no Youtube. PC Siqueira foi acusado de pedofilia pelos internautas após ter uma suposta conversa vazada em que fala sobre uma criança de 6 anos.

No vídeo publicado em seu próprio canal, Rafinha afirma que está "com muita raiva e frustrado", mas que não quer cometer nenhuma injustiça. O humorista alega que escreveu diversos textos para seu pronunciamento, mas foi orientado pelos amigos a esperar mais um pouco, segundo Bastos, ele poderia "empurrar PC Siqueira pela janela" com suas palavras.

Em mais de 10 minutos de vídeo, Rafinha Bastos reforça o pedido para que as coisas sejam esclarecidas e que a criança envolvida na polêmica seja resguardada e protegida.