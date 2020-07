Vaza áudio de jogador do BoaVista após jogo com Flamengo: ‘Que time é aquele?'

Daniela Assayag e o mundo ‘invisível’ do poder

Após o jogo da última quarta-feira (1º), contra o Flamengo, o jogador Everton Silva, lateral-direito do BoaVista e ex-Fla, desabafou com um amigo sobre a dificuldade de enfrentar o time Rubro Negro. O que ele não contava, é que o áudio fosse vazar e viralizar nas redes sociais.

Everton não esconde a surpresa com o desenvolvimento do time. Ele diz que ’Não tinha como respirar’ e dispara ‘que time é aquele?’. O atleta ressaltou ainda que os jogadores do Fla usam um linguajar único, que não dá pra entender.

Confira o áudio: