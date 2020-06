PC Siqueira posta trecho de música fúnebre e web suspeita de suicídio

Informação incorreta ou apressada do consórcio Globo, Folha, Extra?

Paulo Cezar Goulart Siqueira, mais conhecido como PC Siqueira, que vem sendo 'cancelado' na internet após suspeitas de pedofilia, postou na madrugada desta segunda-feira (15), o trecho de uma música e deixou alguns internautas preocupados, acreditando que se trata de um aviso sobre um futuro suicídio.

PC postou em seu stories do Instagram a frase ' you want darker we kill the flame','que significa você queria mais escuro matamos a chama, trecho de uma música fúnebre do cantor Leonard Cohen.

O Youtuber já havia apagado a publicação onde relatava que a suposta conversa com uma criança era Fake News. No comunicado compartilhado pelo youtuber no Instagram na quinta-feira (11), PC apontou que o vídeo divulgado das supostas mensagens dele falando sobre imagens de uma criança de 6 anos nua havia sido adulterado.

Rafinha Bastos e Cauê, se pronunciaram sobre o amigo nas redes sociais e excluíram todo o conteúdo do canal Ilha de Barbados, que faziam juntos.