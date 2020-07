Investigação envolvendo PC Siqueira correrá em segredo de Justiça

Wilson Lima e a solidão do Poder

As investigações sobre o suposto caso de pedofilia envolvendo o Youtube PC Siqueira agora tramita em segredo de Justiça. As informações são do Extra.

Com o sigilo, os trabalhos da Polícia Civil não poderão ser mais detalhados e divulgados na imprensa, como os depoimentos do youtube dados no mês de junho.

Segundo o Extra, as denúncias começaram em uma rede social, quando um perfil anônimo divulgou um vídeo de uma conversa entre o influenciador, de 34 anos, com uma mulher que teria enviado a ele fotos de sua própria filha nua, de 6 anos.