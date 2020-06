Acusado de pedofilia, PC Siqueira tem atitude polêmica após vazamento de áudios

STJ coloca Wilson Lima no centro de investigação

PC Siqueira decidiu apagar da sua conta no Instagram neste domingo (14) o post em que afirmava ser fake a troca de mensagens falando sobre ter recebido uma imagem íntima de uma criança de 6 anos.

O post que tinha uma imagem com as palavras "FAKE NEWS" e um texto do youtuber afirmando que a conversa era uma montagem e que não cometeu o ato de pedofilia não está mais em sua rede social. Reveja aqui o que ele escreveu.

A atitude do youtuber e apresentador acontece três dias após vazar uma outra conversa, desta vez em áudios, atribuída a ele, supostamente confessando a um amigo que recebeu a imagem da mãe da criança, que se excitou com aquilo e mencionando suicídio diversas vezes. Ouça aqui.

Desde que postou a primeira mensagem desmentindo o crime, PC não apareceu na internet, nem para negar a veracidade dos áudios vazados em seguida.