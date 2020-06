Vaza áudio de ex-bbb Gui sobre nova briga com Gabi Martins

Suspeitas de irregularidades na Susam apontam para o 'Benedito'

Em um áudio direcionado a fãs que foi vazado na internet, o ex-bbb Guilherme Napolitano revela que ele e Gabi Martins voltaram a "ficar" após o namoro polêmico no Big Brother Brasil 20.

Ele também afirma que os dois tiveram um novo desentendimento por conta de uma entrevista, sem revelar de quem, e afirma que Gabi o "prometeu" que não iria gravar a música Covardia, escrita por ela após o rapaz terminar o namoro por telefone depois do fim do reality show.

Durante o BBB20, Guilherme chegou a ser acusado por internautas de se comportar de forma abusiva com Gabi. Quando ele foi eliminado, a cantora chegou a terminar o namoro durante uma música no karaokê.

Em meio à pandemia, os dois haviam acertado o fim do namoro por telefone, mas no começo deste mês, o modelo fez uma visita surpresa na casa de Gabi, e os dois oficializaram o fim do namoro em um vídeo. No entanto, foi ali que os dois parecem ter voltado a ficar.