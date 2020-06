Gabi Martins desabafa após vazamento de áudios de Gui Napolitano: 'amor não é um jogo'

Saiba por que é indevida interferência do Judiciário na CPI Saúde

A cantora Gabi Martins se manifestou após o vazamento de um áudio do ex-BBB Gui Napolitano em que ele afirma que os dois estão 'ficando em off’ e que a música ‘Covardia’ ficaria de fora da gravação do DVD da cantora.

“Quero focar no meu trabalho, nas minhas composições e nos preparativos para o meu próximo DVD. Pode parecer frase feita, mas tem surtido o melhor efeito na minha vida: ‘Estou completa com o amor dos meus fãs, da minha família e amigos'”, esclareceu Gabi, em entrevista ao influencer Hugo Gloss.

Sobre o pedido de Gui em relação a música que Gabi fez sobre o fim do relacionamento entre eles, a loira desabafou: “Eu prefiro não falar mais sobre o que houve. Quero absorver o que vem… De onde vem? O futuro dirá. Sobre gravar a música [Covardia, citada por Gui no áudio] no DVD, estou analisando da mesma maneira com a qual analiso faixa a faixa do que vai entrar neste novo trabalho. E prometo muita coisa boa.”

Guilherme Napolitano não quis comentar sobre o assunto e disparou: “Não quero mais falar disso. O que foi dito tá no áudio.”