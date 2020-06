Vaza áudio de briga entre Dudu do Palmeiras e ex-mulher

CPI do fim do mundo convoca JP para explicar contratos na Susam

Em outro vídeo, é possível ouvir parte da discussão entre Dudu e Mallu Ohana. pic.twitter.com/dvoRXEZ85V — Andreza Galdeano (@GaldeanoAndreza) June 24, 2020

Uma gravação divulgada nas redes sociais mostra parte da discussão entre o jogador Dudu, do Palmeiras, e a ex-mulher Mallu Ohana.

No áudio vazado, Mallu grita: “Você me bateu! Falei para você não misturar meus filhos com mulher, seu desgraçado! Falei, falei! Ele me bateu dentro do carro. Vou acabar com sua vida igual acabou com a minha”, diz.

É possível ouvir outras pessoas tentando apaziguar a situação, mas Mallu continua: “Chama a polícia! Vamos para a delegacia! Falei para ele não misturar as cinco mulheres”.