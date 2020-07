Motorista fura bloqueio e mata mulher atropelada em protesto antirracista nos EUA

OPERAÇÃO SANGRIA: justificativa da PGR para prorrogar prisão de acusados

Manaus/AM - Uma mulher morreu e outra ficou gravemente ferida ao serem atropeladas durante uma manifestação antirracista que acontecia nesse sábado (4) em Seattle, no Estados Unidos.

As duas estavam junto a uma multidão que protestava em uma rodovia interestadual, quando um homem de 27 anos furou o bloqueio policial e acelerou jogando o carro contra o público.

Com o impacto, as mulheres foram arremessadas. Elas foram socorridas, mas uma morreu a caminho do hospital. A outra segue internada.

De acordo com a agência de notícias AFP, o motorista foi preso depois de tentar fugir e ser perseguido por um dos manifestantes. Enquanto era detido ele chegou a perguntar se as pessoas atropeladas estavam bem.

O motivo do atropelamento não foi informado, mas autoridades de Seattle decidiram não mais fechar rodovias interestaduais para a realização de protestos, por questão de segurança.