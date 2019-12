Motorista atropela dois moradores de rua em Manaus

Manaus/AM - Dois moradores de rua foram atropelados na noite desta quinta-feira (19), na avenida Djalma Batista, zona Centro-Oeste da cidade.

Segundo a polícia, as vítimas tentavam atravessar a avenida quando foram atingidas por um carro que vinha em alta velocidade. Com o impacto do acidente, o veículo rodopiou e parou no meio fio da pista. Os homens foram socorridos e levados ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto. O motorista do veículo também foi encaminhado para a mesma unidade hospitalar.

O estado de saúde das vítimas ainda não foi divulgado.