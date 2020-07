Criança de 2 anos é socorrida por helicóptero após ser atropelada por caminhão

‘Comissão pró Wilson Lima’ desfeita. Aumenta pressão pelo impedimento do governador

Uma criança de dois anos foi atropelada por um caminhão, nesta sexta-feira (10), na cidade de Taguatinga, no Distrito Federal.

De acordo com o Sistema Globo, o menino estava com a mãe e a irmã quando foi atingido por um caminhão. Com o impacto do acidente, ele ficou inconsciente ao sofrer traumatismo craniano. A vítima foi levada ao hospital por um helicóptero do Corpo de Bombeiros e permanece em estado grave, segundo o último boletim médico divulgado.

Ainda de acordo com a publicação, o motorista do caminhão não teve ferimentos. A polícia deve investigar as circunstâncias do acidente.