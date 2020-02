Atropelamento na Alemanha deixa dezenas de feridos

Os feridos em um atropelamento aparentemente voluntário, no início da tarde de hoje (24) em Volkmarsen, na Alemanha, são "mais de 30, um terço em estado grave", informou o tablóide alemão Bild. A polícia confirmou a informação, sem revelar ainda números concretos.

"Há várias dezenas de feridos, incluindo graves", afirmou um porta-voz da polícia local à agência France Presse (AFP).

No Twitter, a polícia revelou que o incidente provocou "várias dezenas" de feridos, mas que não está em condições de informar sobre o "número exato de vítimas e a gravidade das lesões".

De acordo com a imprensa local, um carro de cor cinza metálico, da marca Mercedes e placa local, atingiu a multidão que assistia e participava de um desfile de carnaval em Volkmarsen, perto de Kassel, no centro da Alemanha, a cerca de 280 quilômetros a sudoeste de Berlim.

O atropelamento ocorreu às 14h30 locais. O carro arrastou pessoas por uns 30 metros, deixando um rastro de vítimas estendidas no chão.

As primeiras informações era de 10 feridos.

Imagens do atropelamento

Fotografias divulgadas pela imprensa local mostraram o carro parado à entrada de um parque de estacionamento de um supermercado. A região onde ocorreu o acidente ficou lotada de veículos de pronto-socorro, para atender às vítimas.

Testemunhas afirmaram ao diário Frankfurter Rundschau ter ficado com a impressão de que o suspeito procurou atingir particularmente as crianças, quando contornou uma barreira que bloqueava o acesso de veículos ao percurso do desfile e se lançou sobre a multidão.

O condutor foi detido. Trata-se de um cidadão alemão de 29 anos, revelou um porta-voz da polícia citado pela televisão Hessenschau.

A emissora acrescentou que, apesar de ainda não haver dados sobre os motivos do atropelamento, os investigadores da polícia tendem a considerar "um ato voluntário", mas "não um atentado".

Atentado "não pode ser excluído"

O jornal Welt diz que o Ministério do Interior não afastou ainda a hipótese de atentado. "Devido à situação no local, um atentado ainda não pode ser excluído", afirmou um representante do ministério citado pelo Welt.

O representante confirmou a detenção do motorista, mas disse que ele "não podia ser ouvido no momento". A festa de carnaval no estado-região de Hesse foi cancelada "por precaução".

O dia anterior à terça-feira de carnaval é conhecido na Alemanha como "segunda-feira das rosas" e é muito celebrado nas regiões de maioria católica, no ocidente e no sul da Alemanha, com desfiles de carros alegóricos nas ruas das grandes cidades, incluindo Colônia, Dusseldorf e Mayence.

A ameaça islamita e o terrorismo de extrema-direita mantêm a tensão na Alemanha.



*Emissora pública de televisão de Portugal