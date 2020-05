Paolla Oliveira afirma que não tem vergonha em fazer cenas sem roupa

Os vilões da pátria amada

Em um bate papo para uma live do Canal Brasil, a atriz Paolla Oliveira, de 38 anos, falou sobre suas cenas de sem roupa no cinema e na TV. Segundo ela, muitas pessoas tem idéias equivocadas sobre seu trabalho e já chegou a ser prejudicada na carreira por isso.

Paola afirmou que não tem puder em fazer cenas de nudez: "Muitas vezes as pessoas têm uma imagem errada de mim e não me convidam para viver certos personagens. Será que a Paolla Oliveira topa ficar feia? Será que a Paolla Oliveira aceita parecer mais velha? Cria-se uma imagem em torno do meu nome. Ela é grande, não vai querer fazer esse trabalho. Aí, sou eu que tenho que falar que quero fazer", completou.

A atriz afirmou também no bate papo on-line que que as pessoas precisam levar o tema com mais naturalidade: Se a tua sensualidade ajudar a contar aquela história é válido. Não tenho vergonha nem pudor", disparou.

Considerada uma das mulheres mais sensuais do país, Paolla disse que já chegou a perder trabalhos quando era modelo por causa do estereótipo, mas que não deu muita importância, já que o sonho da bela era ser atriz.