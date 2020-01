Atriz de Vingadores vende por R$ 300 velas com aroma de sua parte íntima

A atriz Gwyneth Paltrow, conhecida por trabalhar em vários filmes, entre ele Os Vingadores, já atua no mercado da beleza e cosméticos há algum tempo com sua marca Goop. Mas recentemente voltou a surpreender os clientes com uma nova vela. O nome do produto é: “This smells like my vagina”, ou em português: “Isso cheira como a minha vagina”.

Segundo o Metrópoles, o item, que estava à venda no site da marca por US$ 75, o equivalente a mais de R$ 300, já esgotou. Os interessados no produto agora estão em uma fila de espera aguardado a reposição da vela.

Ainda segundo o site, a descrição do produto diz que, enquanto trabalhava em uma fragrância de vela com o perfumista Dougles Little, Gwyneth disse “isso cheira como a minha vagina”, e a frase acabou sendo adotada como nome do item. O resultado final conta com notas de gerânio, bergamota cítrica e absolutos de cedro justapostos com sementes de rosa e ambreta.