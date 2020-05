Sasha Pieterse, de Pretty Little Liars, anuncia gravidez

PF e PGR não podem perder o respeito da sociedade

Sasha Pieterse, a Alison da série Pretty Little Liars, anunciou nesta quarta-feira (27) que ela e o marido, Hudson Schaeffer, estão esperando o primeiro filho.

“Estamos muito animados para finalmente compartilhar com vocês esta doce notícia. Vamos dar as boas-vindas a um precioso ser humano neste outubro! Hoje marca o nosso aniversário de dois anos de casamento, e não há forma melhor de compartilhar a nossa alegria no dia em que nossa vida mudou (pela primeira vez)”, escreveu ela.



Foto: Reprodução Instagram