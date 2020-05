Atriz Paolla Oliveira pede justiça por cachorro arremessado em muro

Universo paralelo. Esqueletos fardados saem do armário

Após a divulgação de um vídeo em que um homem aparece jogando um cachorro por cima de um muro, no Pará, a atriz Paolla Oliveira usou as redes sociais nesta segunda-feira (25) para denunciar o crime de maus tratos aos animais.

Paolla compartilhou as fortes imagens e pediu Justiça. “Infelizmente preciso começar a semana com essa imagem aterrorizante. Mas é importante que as pessoas vejam até onde vai a maldade humana. É por isso que a gente faz campanha e corre atrás de mudanças significativas na lei para punir pessoas como esse cara. Isso acontece com mais frequência do que muita gente imagina, mas precisa acabar!!!”, escreveu na legenda.