Durante live, atriz Nanda Costa desabafa sobre relacionamentos com homens: 'desperdício'

A atriz Nanda Costa participou de uma live com a atriz Deborah Secco, nesta sexta-feira (31), e aproveitou para falar sobre sua sexualidade. “Sou atriz e sapatão também”, disse ela.

“Queria dizer que quando ouço de um cara falando que é um desperdício eu gostar de mulher, eu penso que desperdício foi o tempo que passei transando com homem e fingindo orgasmo. Isso, sim, foi um desperdício”.

Ainda na live, Nanda falou uma curiosidade picante. “Eu amo língua. Amo beijo de língua, amo beijo no pescoço, língua no peito, no ouvido, na pepeca. Língua, minha coisa preferida do momento”, revelou.

Nanda Costa é casada com Lan Lanh. Elas estão juntas desde 2014, mas só em 2018 assumiram o relacionamento. No ano passado, as duas oficializaram a união.