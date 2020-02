Com fogo e sensualidade, Marina Ruy Barbosa posa de lingerie e leva fãs ao delírio

Foto: Reprodução / Instagram

A atriz Marina Ruy Barbosa ateou fogo nas redes sociais ao postar uma foto nesta quinta-feira (20). Em campanha para uma marca de roupas íntimas, Marina surgiu "pegando fogo" de lingerie vermelha e com uma corrente entrelaçada ao corpo.

A ruiva se misturou no meio das “chamas” e exibiu seu corpo escultural deixando bem à mostra. Ela conseguiu arrancar suspiros dos fãs e foram ao delírio com a imagem sensual da famosa. Com a foto, Marina foi comparada a Daenerys, personagem da série Game of Thrones.

Comentários como “Garota quente!”, “Meu Deus!! Maravilhosa! Que foto! Que deusa”, “Se comprar a lingerie vem o corpo?”, turbinaram o feed da atriz.