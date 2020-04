Mariana Ximenes fala sobre fim do relacionamento: 'Viagem deliciosa de solitude'

O coronavírus fez a compaixão mergulhar dentro de nós

A atriz Mariana Ximenes revelou que se separou do músico Felipe Fernandes, com quem tinha um relacionamento há mais de um ano e voltou a morar com a mãe, Fátima, em São Paulo.

De acordo com o Sistema Globo, a atriz falou sobre o fim do relacionamento e sua rotina nesse período de pandemia do novo coronavírus. "Me separei há pouco tempo. Agora estou com a minha mãe em São Paulo. Eu saí de casa com 17 anos para trabalhar e está sendo muito gostosa essa reaproximação. Tenho feito ioga e meditação, lido livros que estavam separados, visto séries e filmes e acompanhado o brilhante trabalho dos jornalistas. Acho que são verdadeiros guerreiros para que a gente saiba o que acontece no Brasil e no mundo...Tem sido uma viagem deliciosa de solitude. Podemos nos preencher com nós mesmas", desabafou.

Ainda de acordo com a publicação, a atriz ainda comemorou a reprise da novela 'Chocolate com Pimenta. Na época, Mariana Ximenes viveu sua primeira personagem protagonista, a Ana Francisca.