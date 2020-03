Leticia Spiller é novo alvo de criminosos e alerta sobre tentativa de 'golpe do WhatsApp'

Favorecimento criminoso de militares a traficantes

Alguns amigos estão recebendo ligações, convidando para um evento em meu nome. Não estou produzindo evento nenhum! Não confirme, não click em link ou passe informações, é um golpe para clonar seu WhatsApp — leticia spiller (@leticiaspiller) March 4, 2020

A atriz Letícia Spiller foi um novo alvo de criminosos no ‘golpe do whatsapp’. Ela usou seu perfil no twitter, na noite desta quarta-feira (04), para alertar os amigos e seguidores sobre a situação.

Letícia teve um evento marcado em seu nome e os amigos receberam ligações para o tal evento que nunca existiu. Ao relatar o golpe, a artista escreveu: ”Alguns amigos estão recebendo ligações, convidando para um evento em meu nome. Não estou produzindo evento nenhum! Não confirme, não click em link ou passe informações, é um golpe para clonar seu WhatsApp”.

Letícia Spiller viveu a personagem ‘Marilda’, seu último papel na TV, em O Sétimo Guardião, da Globo.