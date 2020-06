Atriz Letícia Lima faz topless para alertar sobre isolamento social

O poder dos maus

A atriz Letícia Lima deixou os marmanjos babando depois que publicou uma foto, nesta segunda-feira (15), com os seios quase de fora. Ela fez um alerta sobre a importância do isolamento social devido a pandemia do novo coronavírus.

“Agora que chamei sua atenção, que tal parar de inventar de ir bater perna no shopping proliferar esse vírus e matar pessoas?”, escreveu na legenda.

A morena ganhou vários elogios dos internautas. “Misericórdia” e “Deusa”, foram alguns deles.