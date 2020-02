Larissa Manoela diz sentir saudades de momento inusitado; Veja

Foto: Reprodução / Instagram

A atriz Larissa Manoela, recém contratada da Rede Globo, viajou para os Estados Unidos e está realizando a gravação de um filme, aproveitou esta quinta-feira (20) para postar postar um #tbt (relembrar momentos marcantes às quintas) em um dia que ela estava curtindo a praia e o calor do Rio de Janeiro.

No clique compartilhado em seu perfil do Instagram, ela ainda estava usando biquíni hot pants e esbanjou carisma com a foto de corpo inteiro. “Nunca pensei que diria isso mas, TÔ COM SAUDADE DO CALOR E DA ÁGUA SALGADA! #tbt da saudade” brincou a atriz na legenda da foto.

“Que gata”, elogiou a amiga Maisa. “Sente não amiga! Sensação 54 graus no Rj!”, brincou uma fã. “Saudades das praias né ?”, comentou uma outra. “ Corpão né Larissa Manoela, Léo que lute”, escreveu uma página. “Sem defeitos”, disse uma seguidora. “Calor e praia melhores coisas”, frisou outra.