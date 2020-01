Letícia Sabatella exibe clique raro da filha e semelhança impressiona

Letícia Sabatella compartilhou com seus seguidores um clique raro da filha única, Clara. A jovem é fruto do relacionamento da atriz com o ator Ângelo Antônio.

Clara que acabou de completar 27 anos, ganhou uma declaração linda da mãe: "Minha luz mais linda e Clara! Pura Sabedoria! Amor!”, escreveu.

Porém o que mais chamou a atenção dos fãs foi a semelhança entre as duas: “Igualzinha”, disse. ”Linda igual a mãe”, comentou outra.