Aos 40 anos, Juliana Paes ostenta boa forma em resort de luxo

Foto: Reprodução / Instagram

A atriz Juliana Paes exibiu a boa forma no Instagram, neste sábado (15), ao ser clicada cheia de estilo usando biquíni laranja com alguns desenhos na estampa. A musa ostentou a barriguinha chapada e corpo escultural.

De férias, com óculos de sol e saída de banho com o biquíni e chinelos combinando, Juliana Paes apareceu em um cenário paradisíaco, em São Gonçalo do Amarante, no Ceará.

Na legenda, ela brincou "Pose de modelo abusada... e foi... pose pra foto... cruzamento egipcio com fechamento monge teile kkkkkkk seguimos depois com movimento confuso e zaga e tchau!”.