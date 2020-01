Atrizes Vitória Strada e Marcella Rica surgem apaixonadas em vídeos durante Réveillon

Vitória Strada e Marcella Rica aproveitaram o romance recém-assumido, na virada de ano para 2020, na Avenida Paulista, em São Paulo.

As atrizes apareceram juntinhas em um vídeo feito na área vip do show de AnaVitória. Fãs chegaram até a fazer uma montagem fofa das duas com o som da dupla ao fundo.

Vitória ainda publicou, orgulhosa, vídeos da namorada cantando enquanto tocava piano. O momento também foi registrado por amigos nas redes sociais.

Vitória e Marcella dançando ao som de Anavitória!

Eu que lute pra aguentar tantos tiros! pic.twitter.com/hgpFdEQGUN — dani (@cadelinhadabia) December 31, 2019





Tua || Marcella Rica e Vitória Strada pic.twitter.com/hU6WlHpyoV — Hellen (@hellensfk) January 1, 2020

Admire sua mina igual a Vitória Strada admira a Marcella Rica cantando pic.twitter.com/KMnqmRWUvZ — alycia (@srtalycia_) January 1, 2020