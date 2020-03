Giulia Costa posa de biquíni sob luz do sol e faz clima ferver na web

Saída para o Brasil é a renúncia de Bolsonaro

A atriz Giulia Costa mostrou que cresceu e está um mulherão de dar inveja. No instagram, ela postou fotos, nesta quarta-feira (25) em que aparece de biquíni e suas curvas deixaram os seguidores boquiabertos.

Com um biquíni vermelho, a morena posou pegando a luz do sol que fez todo o efeito no clique e escreveu: “Nada para dizer quando o verão acaba”.

Giulia é filha da atriz Flávia Alessandra com o diretor de televisão Marcos Paulo, que morreu em 2012.