Flávia Alessandra revela para Otaviano Costa que ficou excitada gravando cena

Fidelidade e filhos durante o confinamento

A atriz Flávia Alessandra participou do quadro 'Eu Nunca' no canal do Youtube do marido, o ator Otaviano Costa. Ao ser questionada sobre cenas quentes na teledramaturgia, o casal revelou que já ficaram excitados durante uma cena.

“Ah, qual a chance de você ter feito e não ter ficado?”, perguntou o apresentador. “Vendo a cena de outra pessoa e ficar? Sim”, respondeu a atriz. “Não foi essa a pergunta!”, respondeu o marido dela. Em seguida, eles afirmaram que já se excitaram durante gravação.

Ainda na brincadeira, Flávia contou que já mentiu para conseguir um emprego. “Aquilo que perguntam se você fala inglês, e você responde: yes. Mas não sabe coisa nenhuma”. “Ah, sim, já menti muito”, disse ela.