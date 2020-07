Ex-marido de Naya Rivera quebra silêncio e fala sobre morte da atriz

A “delação” que recoloca Wilson Lima no centro do escândalo dos respiradores

Ryan Dorsey, ex-marido da atriz de 'Glee' Naya Rivera, quebrou o silêncio sobre a morte da atriz. Ela foi encontrada morta no dia 13 de julho ao sair para nadar em um lago com o filho do casal, o pequeno Josey de 4 anos. Segundo o site UOL, a polícia acredita que ela tenha se afogado. O caso aconteceu na Califórnia, nos Estados Unidos e chocou o mundo.

No Instagram, Dorsey disse que Naya "deixa um buraco" em seu coração, mas que é grato pelo tempo dos dois juntos, e por ter muitas memórias dela guardadas.

"Sou grato pela jornada que nos juntou e nos deu o menino mais inteligente e gentil que eu poderia querer. Eu me lembro quando você se irritava comigo: 'Ryan, saia do Snapchat!'. Eu fico feliz de não ter ouvido você naqueles momentos, porque agora tenho centenas, provavelmente milhares de fotos e vídeos seus, que eu e Josey guardaremos para sempre.".