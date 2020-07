Criadores de 'Glee' criam fundo para pagar estudos de filho de Naya Rivera

Wilson Lima e a teoria do nada

Os criadores da série musical "Glee", Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan, anunciaram que estão criando uma poupança para pagar os estudos de Josey, de apenas 4 anos, filho da atriz Naya Rivera, 33, que morreu afogada e teve seu corpo encontrado nesta segunda (13) no lago Piru, na Califórnia. De acordo com o site UOL, antes de morrer, Naya salvou a vida do próprio filho Josey e o colocou em segurança na embarcação.

Após a polícia entrar o corpo da atriz, os fãs e o elenco de 'Glee' se solidarizaram e prestaram diversas homenagens na rede social.