Última foto publicada de Naya Rivera tem legenda de música que fala sobre morte em lago

A atriz Naya Rivera, que desapareceu após supostamente pular em um lago da Califórnia, deixando seu filho de 4 anos sozinho dentro de barco, pode ter se despedido através de trecho de uma música na legenda de sua última foto no Instagram.

Segundo o Extra, fãs fizeram uma associação a música de Eminem, que usa o mesmo verso em uma história de uma criança que vê a mãe morrendo em um lago, além de falar sobre a disputa juudicial, que trava com o ex pela guarda da criança.

Just The Two of Us é um rap sobre uma criança que vê a sua mãe afundar em um lago após batalha judicial de custódia com um ex-parceiro. Confira trecho:

"E mamãe disse que quer mostrar o quão longe ela pode flutuar

Papai fez uma bela cama para mamãe no fundo do lago

Aqui, você quer ajudar o papai a amarrar uma corda em torno desta rocha? (sim!)

Vamos amarrá-lo com o pé dela, depois vamos tirá-la da doca

Pronto agora, aqui vamos nós, na contagem livre

Um .. dois .. livre .. WHEEEEEE! (whoooooshhhhh)

Lá vai mamãe, spwashin no wa-ta

Não há mais brigas com o pai, não há mais ordem de restrição"