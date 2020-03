Ex-Chiquititas, Cinthia Cruz coloca bumbum pra jogo e leva seguidores ao delírio

É preciso parar a rede de milícia que fomenta o ódio e divide o País

Foto: Reprodução / Instagram

A ex-Chiquititas Cinthia Cruz esquentou o clima na web nesta sexta-feira (06) ao sensualizar no Instagram usando apenas uma jaqueta e calcinha. A jovem, que completou 20 anos, fez "carão" e empinou o bumbum para as lentes da câmera.

Para atiçar a imaginação dos seguidores, a musa teen escreveu na legenda: “Será que isso é obra do destino?”. Os fãs foram só elogios. “Mais gata, impossível! Meu Deus, que maravilhosa”, disse uma seguidora.

Cinthia Cruz também participou do reality 'De Férias com o Ex', em 2019, e protagonizou cenas quentes com o modelo Gui Araújo.