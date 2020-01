Aos prantos, atriz Glamour Garcia denuncia marido em vídeo: 'acabei de ser espancada'

A atriz Glamour Garcia usou o Instagram, neste sábado (11), para denunciar o namorado o marido, Gustavo Dagnese, por agressão.

Segundo a atriz que interpretou Britney em "A Dona do Pedaço", ele a espancou durante uma nova lua de mel do casal: "Eu acabei de ser espancada por uma pessoa ridícula, idiota, imbecil. Não tenho medo, entendeu? (...) Ele não passa de um criminoso do c******. (...) Eu estou pagando com a minha própria vida. Está todo mundo deletando os posts que eu fiz, mas eu vou na polícia", acusou ela. "Eu estou sendo ameaçada por esse filho da p***, que falou que vai levar o vídeo na polícia. Pode levar! Não estou nem aí. Acabei de ser espancada e tive a sorte de conseguir fugir", continuou ela, aos prantos. "Eu só tentei me defender. É bom você parar de me mandar mensagem, que eu vou mandar a polícia pra sua casa."

"Acha que eu tenho orgulho de fazer isso? Não tenho orgulho algum, entendeu? Era uma lua de mel, a décima tentativa minha, esse filho da p*** me espancou porque eu coloquei um vestido quando ele queria que colocasse um biquíni. Eu estourei esse colarzinho de miçanga de um real. Porque eu sou católica apostólica romana, estou sendo preconceituosa mesmo, me desculpem.", afirmou.

Os vídeos publicados pela atriz foram apagados mas em seguida novamente divulgados pelo jornalista Erlan Bastos.