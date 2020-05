Atriz Monica Carvalho é diagnosticada com coronavírus

A carta, cheia de enigmas, do vice-governador

A atriz Monica Carvalho, de 49 anos, em entrevista à colunista Patrícia Kogut revelou que foi dignosticada com coronavírus e está isolada na sua casa, em São Paulo, ao lado do marido e dos filhos. Ela também afirmou que o marido foi o primeiro a ficar doente e, mesmo seguindo todas as recomendações de isolamento, ela acabou sendo infectada.

“Meu marido teve a doença, mas foi praticamente assintomático e durou apenas um dia. Tomou remédio e não sentiu mais nada. Fiz o isolamento junto com minhas filhas e mesmo assim peguei”.

Monica também falou sobre os sintomas e o que a levou para fazer o exame. “Três dias depois, comecei com uma coriza, parecia uma rinite, pensei que fosse alergia. Mas no terceiro dia me faltou o olfato. Fiquei preocupada, minha vizinha é médica, sugeriu que eu fizesse o teste e deu positivo. Estou há 11 dias com a doença. Não tive febre, não tive cansaço e nem falta de ar. Tive sorte”.