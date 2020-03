De sutiã, Cleo Pires ensina o que fazer na quarentena

O inimigo invisível

De quarentena por causa do coronavírus, a atriz Cleo Pires decidiu interagir com os fãs neste sábado (21) e pediu sugestões do que fazer para passar o tempo. Ela postou fotos cheias de pose no Instagram.

No feed, Cleo postou duas fotos toda produzida, usando sutiã e jean para fazer um ensaio fotográfico. Na legenda, a artista escreveu: “Dicas do que fazer na quarentena: Treinar novas poses pras fotos”, sugeriu, e na sequência pediu: “Continuem”.

Os seguidores entraram na onda da atriz e deram várias dicas de como superar a quarentena em casa.