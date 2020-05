Cleo Pires faz desabafo sobre solteirice durante pandemia: 'cada gatilho'

O maior inimigo de Bolsonaro

A atriz Cleo Pires desabafou em seu perfil oficial do Twitter sobre estar solteira durante a quarentena. Ela aproveitou a solidão e deu uma dica aos seguidores: não se separe!.

“Vocês que têm um @ nesta quarentena, trate de ficar com eles, porque, manas é cada gatilho…”, brincou a atriz. Com a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), as pessoas estão ficando em casa, evitando aglomerações e logo, não estão marcando encontrinhos amorosos para evitar a proliferação do vírus.