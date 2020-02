Bruna Marquezine comenta sobre BBB 20 e se irrita com Tiago Leifert

Foto: Reprodução / Twitter

A atriz Bruna Marquezine tem sido enaltecida pelo público com seus stories comentando sobre o BBB 20. Ela comenta sobre tudo: as festas, as provas e até as eliminações. A ex do Neymar acompanha e filma todos os acontecimentos da casa.

Com a eliminação do Hadson, na noite desta terça-feira (11), Bruna Marquezine usou seu perfil no Twitter para opinar e compartilhar vários meme sobre a saída do rapaz. Em resposta ao tweet da amiga Giovana Ewbank, Bruna chegou a criticar o apresentador do reality, Tiago Leifert: "Tá me irritando", escreveu a atriz.

Giovanna também não gosto das informações que Leifert tem passado aos confinados: "Tiago anda dando muita informação do mundo externo pro pessoal do BBB... domingo falou do jogo, agora falou do Chumbo". Marquezine retrucou: "E umas informações falsas também...tá me irritando"

Os fãs das atrizes concordaram com as opinões e até criaram uma campanha #ForaTiago na web.