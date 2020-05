Veja chás que podem fazer descer menstruação atrasada; saiba como

Bolsonaro precisa de um espelho e de um psiquiatra

Ao causar contração do músculo uterino, alguns chás podem fazer a menstruação atrasada descer, e grávidas devem ter cautela ao tomar.

Segundo o Tua Saúde,a maior parte dos chás usados para este fim não possuem comprovação científica em humanos, mas são utilizados muito frequentemente na medicina tradicional de alguns continentes, especialmente na América do Sul, África e Ásia. Além disso, algumas plantas também possuem resultados comprovados em investigações feitas em ratos.

Antes de tomar qualquer um destes tipos de chá, é necessário que a mulher faça um teste de gravidez para ter certeza que não está grávida, para não prejudicar o desenvolvimento do bebê, pois qualquer chá indicado para descer a menstruação pode afetar gravemente a gestação.

1. Chá de gengibre

O chá de gengibre é considerado seguro na gravidez, desde que utilizado em doses baixas de até 1 grama e por um máximo de 3 a 4 dias seguidos. Em doses mais altas, esta raiz parece ter a capacidade para levar o útero a contrair.

Dessa forma, o chá de gengibre pode ser utilizado perto do dia da menstruação para estimular o sangramento uterino.

Ingredientes

2 a 3 cm de raiz fresca de gengibre fatiada;

1 xícara de água fervente.

Modo de preparo

Colocar as fatias de gengibre na xícara com água e deixar repousar por 5 a 10 minutos. Depois, coar e beber 2 a 3 vezes por dia.

As fatias de gengibre podem ser re-utilizadas para fazer 2 ou 3 xícaras de chá, sendo que, para isso, se pode fazer pequenos cortes nas fatias a cada utilização, para facilitar a liberação de mais substâncias.

2. Chá de sene

O sene é uma planta com alto poder laxante, mas que também causa a contração do útero. Isso acontece porque contém substâncias que estimulam a contração da musculatura lisa, que é o tipo de músculo presente no intestino, mas também no útero.

Assim, além de tratar a prisão de ventre, este chá também pode ser usado por mulheres que desejam estimular a menstruação.

Ingredientes

2 gramas de folhas de sene;

1 xícara de água fervente.

Modo de preparo

Colocar as folhas de sene na xícara com água fervente e deixar repousar por 5 a 10 minutos. Depois coar e beber 2 a 3 vezes por dia.

Por ser laxante, é normal que o chá de sene cause diarreia, especialmente se a pessoa não estiver sofrendo com prisão de ventre. Idealmente, este chá não deve ser usado por mais do que 3 dias, já que pode causar muito desconforto abdominal, além de contribuir para a perda de água e minerais pela diarreia.

3. Chá frio de folhas de rabanete

Estudos feitos com o rabanete indicam que o chá frio das folhas tem ação estimulante do útero, facilitando a menstruação. Este efeito parece estar relacionado com a presença de saponinas e alcaloides que levam a musculatura lisa do estômago, intestino e útero a contrair.

Ingredientes

5 a 6 folhas de rabanete;

150 ml de água

Modo de preparo

Colocar as folhas de rabanete e a água num liquidificador. Depois bater bem até ficar com uma mistura homogênea e filtrar com um coador. Beber 2 a 3 copos por dia.

As folhas de rabanete são seguras para a saúde e bastante nutritivas, contendo grandes quantidades de vitamina C e outros antioxidantes que ajudam a manter o corpo saudável.

4. Chá de orégano

O orégano é uma erva aromática que é usada em algumas culturas para aumentar a circulação sanguínea no útero e estimular a contração uterina, sendo usado na fase final da gestação para facilitar o trabalho de parto. No entanto, e devido Às suas propriedades, o orégano também pode ser capaz de estimular a menstruação.

Ingredientes

1 colher (de sopa) de orégano;

1 xícara de água fervente.

Modo de preparo

Colocar 1 xícara de água fervente sobre as folhas de orégano durante 5 minutos. Depois, deixar amornar, coar e beber 2 a 3 vezes por dia.