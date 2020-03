Em meio à pandemia, Bolsonaro abandona isolamento do coronavírus e participa de ato pró-governo

O que mata no coronavírus é o medo que sentimos

Orientado pelos médicos a ficar em isolamento mesmo após testar negativo para coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro decidiu comparecer à manifestação em seu favor que acontece neste domingo (15) em Brasília. Ele deixou o Palácio da Alvorada, de carro, seguindo para a Esplanada dos Ministérios.

Por lá, ele manteve o vidro do carro fechado e foi seguido por simpatizantes em um comboio rumo ao Estádio Nacional.

Os atos pró-governo acontecem neste domingo (15) apesar da recomendação do Ministério da Saúde de evitar aglomerações para impedir uma maior disseminação do coronavírus. No início das convocações para os atos, o presidente da república foi fortemente criticado ao chamar a população originalmente contra Congresso, aumentando a tensão entre poderes.

Mesmo com o primeiro resultado do exame de coronavírus tendo dado negativo, o presidente deverá repetir o teste na próxima semana, e tinha a recomendação de ficar mais alguns dias em isolamento no Palácio da Alvorada. Pelo menos 6 pessoas que se encontraram com Jair Bolsonaro já foram diagnosticadas com a Covid-19.