Morre Fred Willard, ator de 'Modern Family', aos 86 anos

O ator e comediante Fred Willard, morreu aos 86 anos, e Los Angeles, Estados Unidos, nesta sexta-feira (15). O intérprete de Frank Dunphy na série "Modern Family". morreu de causas naturais.

"É com o coração pesado que compartilho a notícia de que meu pai morreu pacificamente na noite passada, com a fantástica idade de 86 anos. Ele continuou andando, trabalhando e nos fazendo felizes até o fim. Nós o amamos muito! Sentiremos sua falta para sempre", escreveu a filha do ator, Hope Willard, no Twitter.