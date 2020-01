Ator de 'Friends' é encontrado morto em Los Angeles

Stan Kirsch, 51, que interpretou o personagen Richie Ryan da série Highlander e Ethan, um dos namorados de Mônica (Courteney Cox), em Friends, foi encontrado morto em sua própria casa em Los Angeles. A informação foi divulgada pelo TMZ.

O corpo do ator foi encontrado no último sábado (11), no banheiro de sua casa, pela própria esposa, Kristyn Green. Segundo informações da polícia, ele teria cometido suicídio por enforcamento.

A página oficial de Highlander no Facebook publicou um tributo ao ator. "Sem Stan Kirsch, a série teria sido muito menos. Ele trouxe um senso de humor, gentileza e entusiasmo jovem ao personagem Richie Ryan por seis temporadas", diz a publicação.