Ator sul-coreano Park Ji Hoon morre aos 32 anos e emociona ao deixar mensagem sobre pandemia

O ator sul-coreano Park Ji Hoon, morreu aos 32 anos, em decorrência de um câncer no estômago. Ele ficou famoso pelo filme "Chicago Typewriter". O anúncio da morte do ator foi feito sua irmã no Instagram, nesta sexta-feira (15).

Segundo o site UOL, Ji Hoon deixou uma carta e emocionou os fãs com a última mensagem de despedida: “Escrevo para o caso de não ter falado com alguém por acidente. Muito obrigado por todo o confroto e encorajamento em meio à COVID-19. Por causa de vocês eu pude me despedir do meu irmão mais novo. Vocês e minha família me deram muita força, não vou esquecer. Se projetam do coronavírus, espero que estejam sempre saudáveis. Mais uma vez eu gostaria de expressar minha mais profunda gratidão”.