Ator Nick Cordero morre por complicações do coronavírus, afirma esposa

O ator Nick Cordero morreu neste domingo (05) por complicações após ser infectado pelo novo coronavírus. O anúncio foi feito pela esposa dele, Amanda Kloots, no Instagram.

"Meu querido marido faleceu nesta manhã. Ele estava cercado de amor por sua família, cantando e orando enquanto gentilmente deixava esta terra", escreveu. "Estou incrédula e machucada em todos os lugares", acrescentou. "Meu coração está partido porque eu não consigo imaginar nossas vidas sem ele".

O ator, de 41 anos, era destaque no espetáculo da Brodway e ficou internado por mais de 90 dias após ser diagnosticado com a doença. Enquanto esteve no hospital, Nick fez diálise, teve a perna direita amputada por causa de problemas de coagulação, sofreu uma nova infecção pulmonar e perdeu 30 kg desde que foi hospitalizado, segundo informações do UOL.